Путин встретился в Кремле с раввинами Лазаром и Бородой

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Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждается сотрудничество Москвы в процессе восстановления мира на Ближнем Востоке», — отмечается в официальном заявлении.Ранее Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. На встрече обсуждались перспективы развития российской судебной системы.
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Артем Кузьмин