Путин вступился за семью участника СВО, которую пытаются выселить из квартиры

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
В Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, пытаются выселить из служебной квартиры. Президент России Владимир Путин вступился за семью участника и пообещал помочь.
«Странно, что семью участника специальной военной операции кто-то выселяет, еще через суд, из служебного жилья. <...> Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Дайте информацию, мы с этим тоже разберемся», — приводит «Вечерняя Москва» слова российского лидера.Тем временем кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о том, что Путин «уже не тот, что в 2017 году». В беседе с RT он заявил, что все здравомыслящие лидеры постепенно эволюционируют под воздействием факторов динамично меняющейся внешнеполитической среды. Он предположил, что Макрон и Зеленский пытались убедить Трампа, что Путину бесполезно ставить ультиматумы.
«Тем более лишены смысла попытки торговаться с Кремлем, когда речь идет об обеспечении безопасности и территориальной целостности России. Поэтому новый американский президент имеет лишь две альтернативы — либо выполнить требования Москвы о предоставлении ей надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО, либо продолжать идти вверх по лестнице эскалации»Читайте также:
Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном по его инициативе
Макрон и Зеленский в беседе с Трампом: Путин уже не тот, каким был в 2017 году
Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России
Данил Пономарев