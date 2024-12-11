Макрон и Зеленский в беседе с Трампом: Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Reuters.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в беседе с Дональдом Трампом сказали, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда избранный президент Соединённых Штатов Америки общался с ним.
По данным одного из источников, республиканец был дружелюбным, уважительно и открыто и, судя по всему, был настроен на беседу. Представители агентства подчеркнули, что ни избранный президент Соединённых Штатов Америки, ни приближённые к нему чиновники, которые занимаются Украиной, «не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность разместить порядка 40 тысяч военнослужащих на Украине в случае достижения прекращения огня.
Читайте также:
Во Франции рассказали о безумном плане Макрона и Зеленского по Украине
Лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией
В Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
По данным одного из источников, республиканец был дружелюбным, уважительно и открыто и, судя по всему, был настроен на беседу. Представители агентства подчеркнули, что ни избранный президент Соединённых Штатов Америки, ни приближённые к нему чиновники, которые занимаются Украиной, «не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность разместить порядка 40 тысяч военнослужащих на Украине в случае достижения прекращения огня.
Читайте также:
Во Франции рассказали о безумном плане Макрона и Зеленского по Украине
Лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией
В Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Ольга Енгалычева