Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном по его инициативе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом информирует РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Кремля, инициатором беседы выступила венгерская сторона.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Кони, который произошел во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
До этого в Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.
В Кремле составили топ-10 вопросов, волнующих россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область
Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям
«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — отмечается в сообщении.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Кони, который произошел во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
До этого в Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.
В Кремле составили топ-10 вопросов, волнующих россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область
Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям
Дарья Осипова