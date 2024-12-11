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Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном по его инициативе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом информирует РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Кремля, инициатором беседы выступила венгерская сторона.

«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — отмечается в сообщении.



Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Кони, который произошел во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

До этого в Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.

В Кремле составили топ-10 вопросов, волнующих россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#рф
Стало известно об эвакуации российских военных из Сирии
Песков: Россия контактирует с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии
11 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/Zhora Kochegarov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с эвакуацией российских военных из Сирии, где контроль над территорией установила вооруженная оппозиция. Об этом пишет РИА Новости.
На пресс-конференции он отметил, что Москва активно взаимодействует с теми, кто контролирует ситуацию на местах.

«Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу», — заявил Песков, добавив, что Россия не может игнорировать необходимость контактов с местными силами, так как речь идет о «наших объектах и наших людях в первую очередь».

Он также уточнил, что точную информацию о количестве российских солдат, находящихся на территории Сирии, могут предоставить только военные.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#военные
#взрывы
#песков
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Песков: Россия завершила миссию по борьбе с терроризмом в Сирии в 2015 году
11 декабря 2024, 13:45

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия выполнила свою миссию. когда в своё время помогла Сирии справиться с разгулом терроризма. Это произошло ещё в 2015 году.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, тогда ситуация в арабской республике угрожала всему ближневосточному региону, России пришлось приложить для её урегулирования значительные усилия.

«Мы содействовали стабилизации ситуации, дальнейшим развитием Сирии занималось уже правительство Башара Асада», — сказал представитель Кремля.

В настоящее время необходимо исходить из существующих в регионе реалий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул Сирию, поручив мирно передать власть вооружённой оппозиции. Сейчас он вместе со своей семьёй находится в Москве.

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#президент
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Власти Молдавии хотят ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса
11 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Правительство Молдавии обратится к парламенту республики с просьбой о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава кабинета министров Дорин Речан.
Бывший премьер-министр, лидер Либерально демократической партии Влад Филат считает, что власти хотят ввести режим чрезвычайного положения для того, чтобы скрыть неспособность найти реальные решения кризисной ситуации в энергетике страны.

«Это не первый раз, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям становится любимым инструментом правительства для обхода парламентских дебатов и общественного контроля», — написал он в своей социальной сети.

Филат подчеркнул, что сейчас власти не могут сказать, какая цена на энергоносители будет после 1 января 2025 года, какие есть соглашения и с какими поставщиками, как будут защищены наиболее уязвимые категории населения. Вместо этого повторяется расплывчатая риторика о «мониторинге», «подготовке» и «устойчивости», заключил бывший глава молдавского правительства.

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#правительство
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ГД приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык
11 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Госдума приняла закон, согласно которому нельзя брать школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.
«Соответствующий закон принят», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации обратил внимание, что перед тем как зачислить ребёнка в образовательное учреждение, будет необходимо в обязательном порядке пройти проверку законности его нахождения на территории России, а ещё знание русского языка.

Вячеслав Володин отметил, что с начала года Государственная Дума приняла по инициативе депутатов 14 федеральных законов, которые направлены на «совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией».

Ранее сообщалось, что с 5 февраля в Российской Федерации начнет работу реестр контролируемых лиц,который направлен на борьбу с незаконной миграцией.

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#политика
#вячеслав володин
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#мигранты
#русский язык
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В Госдуме допустили расширение США за счет Канады и Мексики
Депутат Вассерман: США могут включить в свой состав Мексику и Канаду
11 декабря 2024, 12:37

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

США вполне могут включить в свой состав Мексику и Канаду, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что ранее американцы пытались взять Канаду, а также то, что среди штатов есть бывшие мексиканские территории.
«После отделения от Британской империи 13 североамериканских колоний, провозгласив независимость, тут же попытались присоединить к себе или освободить от Лондона, кто как трактовал, остальные колонии в Северной Америке — Канаду, тогда британцы отбили. Половина колоний Испании, которые находились вблизи Мексиканского залива и Тихого океана, стали частями США. Опыт такого единства есть. Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона — бывшие части Мексики», — рассказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Напомним, сегодня, 11 декабря, избранный президент США Дональд Трамп продолжил откровенно поддразнивать канадского премьер-министра Джастина Трюдо, назвав его «губернатором штата Канада». Будущий американский лидер добавил, что очень хочет поскорее встретиться с руководителем штата, чтобы продолжить обсуждение вопросов о тарифах и торговле.

Ранее Трамп грозил Канаде и Мексике 25%-ными штрафами, если страны не возьмут под контроль потоки наркотиков и мигрантов в США.

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#канада
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Новая власть Сирии прокомментировала судьбу военных баз России
11 декабря 2024, 12:36

Глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш (фото: РИА Новости / Болат Шайхинов)

Новые власти Сирии пересмотрят вопрос о судьбе российских военных баз в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего главу делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммеда Аллуша.
«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — подчеркнул оппозиционер.
Российские военные базы в Сирии, включая авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе, занимают важное место в российской военной стратегии на Ближнем Востоке и остаются под контролем России.

Вопрос о их дальнейшем существовании стал особенно актуален на фоне обострения ситуации в регионе, после того как сирийский президент Башар Асад покинул страну.

В настоящее время сирийские власти ведут переговоры с Министерством обороны России по поводу будущего этих военных объектов.

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#сирия
#власть
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Экс-канцлер ФРГ Меркель раскрыла детали эпизода, когда Путин подарил ей плюшевую собаку
Меркель заявила, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку
11 декабря 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Кони, который произошел во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, когда она посетила президента РФ Владимира Путина в Москве в январе 2006 года, ее советник по внешней политике сообщил российскому советнику, что она боится собак, так как однажды была укушена. Она отметила, что в тот раз Путин не привел с собой собаку, но подарил ей большую плюшевую игрушку, сказав, что эта не кусается. Меркель добавила, что через год российский лидер Владимир Путин пришел на встречу с ней с лабрадором.

Недавно экс-канцлер выпустила мемуары, в которых рассказала об этом эпизоде. Она предположила, что российский президент мог намеренно испугать ее, зная о ее фобии. Владимир Путин, в свою очередь, выразил удивление по поводу таких обвинений и отметил, что не был в курсе ее страха перед собаками. Он взял с собой игрушку, чтобы создать непринужденную атмосферу на встрече. Тем не менее, он публично извинился перед Меркель.

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#владимир путин
#президент
#сво
#рф
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Экс-министр обороны Южной Кореи хотел покончить с собой в СИЗО
11 декабря 2024, 12:09

Фото: iStock/ HStocks

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, которого обвиняют в вооруженном мятеже, пытался покончить с собой в следственном изоляторе (СИЗО), сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на главу исправительного учреждения Шин Ен Хэ.
После неудачной попытки экс-министра обороны страны поместили в камеру строгого режима, на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

Кима взяли под стражу 8 декабря — его обвинили в вооружённом мятеже. Следствие полагает, что задержанный Ким Ен Хен активно поддерживал введение военного положения и дал распоряжение отправить военнослужащих в здание Национального собрания.

В стране военное положение продлилось лишь шесть часов. Президент Юн Сок Ёль отмечал, что подобный шаг нужен для того, чтобы защитить конституциональный строй Южной Кореи — ему угрожает оппозиция. Потом в Сеуле на улицах появилась военная техника и начались столкновения с сотрудниками полиции. У депутатов парламента страны от демпартии получилось пройти в здание Национального собрания, они проголосовали за то, чтобы отменить военное положение.

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#техника
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#следствие
#здание
#южная корея
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МИД России призвал Запад прекратить поддержку Киева после атаки на персонал МАГАТЭ
11 декабря 2024, 12:02

Фото: istockphoto / iDymax

МИД России призвал Запад прекратить поддерживать Украину после атаки на автомобиль, в котором находились сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Официальное заявление было размещено на сайте внешнеполитического ведомства.
«Обращаемся к США, Великобритании и их союзникам с просьбой прекратить любую помощь режиму Владимира Зеленского и предпринять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации», — сообщили представители министерства.
В своем сообщении МИД также заявил, что нападение на транспортное средство с персоналом МАГАТЭ было заранее спланированной провокацией, организованной Киевом накануне созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

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#сша
#россия
#нападение
#мид рф
#магатэ
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