«Праздник тех, кто всегда готов прийти на помощь»: Путин поздравил МЧС с Днём спасателей

27 декабря 2025, 00:24

Путин обратился к сотрудникам МЧС в День спасателя

Владимир Путин (Видео: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин обратился с праздничной речью к сотрудникам МЧС в честь Дня спасателя. Выступление главы государства опубликовано на официальном портале Кремля.





Российский лидер подчеркнул, что это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную внештатную ситуацию.



В своём поздравлении президент отметил положительную динамику развития ведомства. По его словам, ежегодно повышается техническая оснащённость подразделений, совершенствуется профессиональная подготовка спасателей, накапливается ценный опыт работы. Путин заявил, что МЧС России по праву считается одной из самых эффективных спасательных структур в мире. Особое внимание он уделил работникам медицинской службы и психологам ведомства.



«Хочу отдельно отметить медицинских работников, психологов, которые трудятся в системе МЧС. Их особые компетенции порой просто незаменимы», — добавил президент.