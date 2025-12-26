Достижения.рф

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры развития ИИ для нацбезопасности

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря провёл заседание Совбеза, на котором обсудили дополнительные шаги по развитию искусственного интеллекта в интересах обороны и национальной безопасности.



Обозначив тему встречи, глава государства предоставил слово министру обороны Андрею Белоусову.

«Первый [вопрос совещания] — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что российский лидер пообщался с юной мечтательницей после поездки в Звёздный городок.
