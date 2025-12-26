«Была замечательной актрисой»: Путин о покойной Вере Алентовой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Алентовой. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
В своем послании президент назвал Алентову замечательной актрисой, а также искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Он также отметил, что она демонстрировала свой талант как в кино, так и на сцене Театра имени Пушкина, где служила много лет. Путин выразил уверенность, что память о ней сохранится в сердцах семьи, друзей, коллег и поклонников.
Напомним, народная артистка России скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Прощание с самой артисткой пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина.
