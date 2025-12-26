В МЧС Подмосковья предупредили о метели, гололедице и сильном ветре в выходные

26 декабря 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные спасатели предупреждают о метели, гололедице и сильном ветре в Московской области с вечера субботы до утра воскресенья.





Об этом сообщили в главке МЧС по Московской области.

«Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18.00 27 декабря до 10.00 28 декабря на территории региона ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах – метель, налипание мокрого снега, гололедица, порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.