Путин заявил о готовности России к мирному решению по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к мирному разрешению украинской проблемы. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что это не столь просто инициатива, а скорее подтверждение давно известной позиции России по этому вопросу.
Песков добавил, что официально Киев отвергает возможность переговоров с Москвой, и на текущий момент в этом направлении не наблюдается никаких изменений.
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«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал Песков.
Песков добавил, что официально Киев отвергает возможность переговоров с Москвой, и на текущий момент в этом направлении не наблюдается никаких изменений.
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Артем Кузьмин