«Обогатит США и разорит Украину»: Песков – об одобрении проекта о конфискации активов РФ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране.
Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.
Он подчеркнул, что конфискация российских замороженных активов вынудит инвесторов спасать собственные средства, поскольку непоколебимость частной собственности будет нарушена. То же случится и с госсобственностью.
В этом случае Америке придётся за это ответить. Россия введёт долгосрочные ограничения и сделает это в соответствии с собственными интересами.
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Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.
Он подчеркнул, что конфискация российских замороженных активов вынудит инвесторов спасать собственные средства, поскольку непоколебимость частной собственности будет нарушена. То же случится и с госсобственностью.
В этом случае Америке придётся за это ответить. Россия введёт долгосрочные ограничения и сделает это в соответствии с собственными интересами.
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Анастасия Чинкова