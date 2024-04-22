Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США

Поддержание дискуссии вокруг «формулы мира», предложенной Зеленским, было необходимо Соединённым Штатам исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от очередного пакета помощи Киеву. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.