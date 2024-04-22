Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США

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Российские военные предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, с тем чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил Песков.
Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие, которое принадлежит США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране. Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.
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