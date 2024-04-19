Песков не стал комментировать сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Фото: сайт Кремля
Кремль не станет комментировать сообщения о возможной подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг в Польше был задержан местный житель, которого обвинили в подготовке покушения на президента Украины. По сообщениям СБУ, он планировал собрать и передать России информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше.
Там якобы должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.
В ноябре прошлого года Зеленский заявил, что остался жив после «пяти или шести» покушений. При этом он добавил, что панику у него вызвала только первая попытка.
Читайте также:
Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»
Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Джанкое
Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
В четверг в Польше был задержан местный житель, которого обвинили в подготовке покушения на президента Украины. По сообщениям СБУ, он планировал собрать и передать России информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше.
Там якобы должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.
В ноябре прошлого года Зеленский заявил, что остался жив после «пяти или шести» покушений. При этом он добавил, что панику у него вызвала только первая попытка.
Читайте также:
Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»
Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Джанкое
Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Алёна Самарева