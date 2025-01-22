Путин заявил о скорой индексации пенсий в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Соответствующее поручение российский лидер дал на совещании по экономическим вопросам.
Уточняется, что необходимы доплаты произойдут в феврале текущего года. В отношении военных пенсионеров, как заявил глава Российской Федерации, целесообразно будет провести дополнительную индексацию.
Примечательно, что социальные выплаты и пособия в этом году также будут проиндексированы на фактическую инфляцию. В ходе совещания Путин подчеркнул необходимость выхода на умеренную инфляцию и избежания дисбалансов в экономике.
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