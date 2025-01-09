Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году

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В начале 2025 года в России будут изменены параметры расчета пенсионных баллов, что окажет влияние на размер страховых пенсий. Что такое страховая пенсия, кто имеет на нее право и как стать пенсионером расскажет «Радио 1».
Условия выхода на пенсию или как стать пенсионером в 2025 году
С 2025 года для выхода на пенсию по старости в России вступят в силу новые требования, установленные пенсионной реформой 2019 года. Теперь россиянам необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии.
Для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет трудового стажа. В этот стаж будут включаться периоды официальной занятости, службы в армии, временной нетрудоспособности, ухода за детьми в декретный отпуск, время на учете в службе занятости, а также уход за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами.
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Кто может выйти на пенсию досрочно?
В 2025 году многодетные матери смогут сделать это при соблюдении определенных условий. Также право на досрочный выход на пенсию имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям. Например, сотрудники вредных и опасных производств могут уйти на пенсию досрочно при наличии стажа не менее 7,5 и 10 лет, а общий трудовой стаж должен составлять не менее 15 и 20 лет соответственно.
Женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но только после достижения 57 и 62 лет соответственно. Если стажа недостаточно для получения полной страховой пенсии, существуют альтернативные варианты: участие в программе добровольного пенсионного страхования, продолжение работы или оформление социальной пенсии.
В 2025 году многодетные матери также смогут выйти на пенсию раньше. Женщина, родившая троих детей, сможет сделать это в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, а при наличии пятерых и более детей — в 50 лет. Однако для этого им необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и соответствующий индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).
Из чего состоит пенсия
Что касается структуры пенсии, то в России она состоит из накопительной и страховой частей. С января 2015 года пенсия по старости включает обе эти составляющие. Накопительная часть формируется из средств, поступающих от страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования, тогда как страховая часть обеспечивается государством.
Накопительная пенсия формируется за счет взносов работодателей, а также доходов от их инвестиций. Эти средства фиксируются на индивидуальном лицевом счете или счете накопительной пенсии. До 2014 года часть пенсионных взносов направлялась на формирование пенсионных накоплений, но с тех пор порядок распределения взносов изменился: теперь все они идут на страховую часть пенсии. Эта система будет действовать до конца 2025 года, и в настоящее время пенсионные накопления от работодателей для граждан России не формируются.
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Страховые пенсии
Страховая пенсия — это регулярные ежемесячные выплаты, на которые имеют право граждане Российской Федерации по достижении установленного пенсионного возраста, при соблюдении определенных условий. Основная цель этих выплат — компенсировать утрату дохода, связанного с завершением трудовой деятельности. Размер пенсии определяется множеством факторов, включая продолжительность трудового стажа, уровень заработной платы, стоимость пенсионных коэффициентов и другие параметры, установленные действующим законодательством.
Законодательство также предусматривает страховые пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. Первая назначается гражданам, признанным инвалидами I, II или III группы. Эти выплаты могут получать как работающие инвалиды, так и те, кто не имеет трудовой деятельности. Размер пенсии зависит от группы инвалидности, наличия иждивенцев и других факторов. Граждане без страхового стажа имеют право на социальную пенсию по инвалидности.
Пенсии по случаю потери кормильца назначаются членам семьи умершего гражданина, который имел необходимый страховой стаж. Получателями таких выплат могут быть дети до 18 лет, а также до 23 лет, если они продолжают обучение на очной форме. Кроме того, право на пенсию имеют супруги, родители и другие родственники, находившиеся на иждивении у усопшего.
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Как рассчитать размер пенсии в 2025 году
Размер страховой пенсии рассчитывается по следующей формуле:
Размер страховой пенсии = ИПК × СПК (стоимость одного пенсионного коэффициента, которая с 2025 года составит 142,76 рублей) + фиксированная выплата, установленная государством (в 2025 году она равна 8728,73 рублей).
Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты индексируются ежегодно.
С 2025 года изменились параметры расчета пенсионных баллов (ИПК). Они начисляются за каждый год работы или другой деятельности, при которой уплачивались страховые взносы. Максимальный годовой прирост ИПК может составлять до 10 баллов. Также с начала 2025 года стоимость одного ИПК будет равна 142,76 рублей.
Индексация пенсий 2025
С начала 2025 года пенсии работающим пенсионерам в России будут проиндексированы на 7,3%. Это повышение затронет около девяти миллионов человек. В феврале выплаты могут быть дополнительно увеличены в соответствии с фактической инфляцией 2024 года.
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