Льготы и выплаты участникам СВО в Подмосковье: основные меры поддержки

Видео: Минобороны РФ
Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами. При заключении контракта выплачиваются единовременные региональная и федеральная выплаты, а также оказывается вся необходимая поддержка как самому военнослужащему, так и его семье. При этом условия прохождения службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Условия по контракту с МО РФ в ПодмосковьеЖителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно.
Выплаты зависят от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. При этом ветеранам боевых действий ежемесячно доплачивается 3 тыс. 481 рубль.
Перед отправкой в зону СВО контрактников в Подмосковье обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки. Бойцам предоставляется лучшая доступная на сегодняшний день экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.
Дополнительные выплатыЗа каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.
Выплаты за наградыЗа получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Основные льготы для участников СВОУчастники СВО могут рассчитывать на:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
- сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Льготы для семей военнослужащихПока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях, предоставляя:
- кредитные каникулы;
- преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
- обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- внеочередное зачисление в детский сад;
- бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
- бесплатная продленка (1-6 классы);
- кружки и секции;
- бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
- внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
- содействие в поиске работы;
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- психологическая помощь;
- консультирование по юридическим вопросам.
Выплаты за раненияПри ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.
Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Выплаты беременным женам и детямОсобую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца.
Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова