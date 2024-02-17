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ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила два БПЛА в Губкинском городском округе Белгородской области
17 февраля 2024, 05:49
Фото: iStock/Mevlut INAN

Фото: iStock/Mevlut INAN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Губкинском городском округе.

По его словам, инцидент произошел в районе села Вислая Дубрава. По предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.

В предыдущем сообщении регионального управления МЧС было объявлено о ракетной опасности на всей территории области. Губернатор рекомендовал населению укрыться в помещениях с защищенными стенами и без окон.

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#губернатор
#мчс
#инцидент
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Тренер клуба НХЛ назвал лигу тупой
Тренер «Филадельфии» Торторелла назвал НХЛ тупой лигой с проблемными игроками
17 февраля 2024, 05:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Главный тренер хоккейного клуба «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал Национальную хоккейную лигу, сообщает Sportsnet.
Он назвал НХЛ «тупой», отметив, что хотя есть множество талантливых, мастеровитых и быстрых хоккеистов, возникают проблемы с их психологией и пониманием профессионализма.

«Мне кажется, что уважение к НХЛ и осознание, что значит быть профессионалом, ослабли», — заявил он.
Тренер подчеркнул, что, несмотря на сильные изменения в игре, основы не должны утрачиваться, и это вызывает у него беспокойство, особенно среди молодых спортсменов. Он призвал игроков не забывать проявлять уважение как на льду, так и в раздевалке.

Джон Торторелла возглавляет «Филадельфию» с 2022 года и также работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».

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Техас строит военный лагерь для защиты от мигрантов
17 февраля 2024, 05:34

Фото: istockphoto/Wirestock

Строительство военного лагеря на 2,3 тысячи человек началось на границе штата Техас с Мексикой, чтобы противодействовать потоку незаконных мигрантов, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
«Для усиления наших усилий по охране границ мы начали строительство нового военного лагеря, который поможет национальной гвардии Техаса улучшить свои операции в этом районе», — написал Грег Эбботт в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Он отметил, что лагерь способен вместить 1,8 тысячи человек, но при необходимости его можно расширить до 2,3 тысячи человек.

Первый этап строительства уже начался. Постройка лагеря стала ответом на недовольство Техаса действиями федеральных властей по охране границы. Эбботт призвал местную Национальную гвардию к участию в охране границы и ужесточил ряд правил, касающихся мигрантов.

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Поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок
Focus: украинские беженцы выбрасывали в мусор бесплатные продукты питания
17 февраля 2024, 04:57

Фото: iStock/alzay

Украинские беженцы, получившие продукты питания в сети общественного питания Geraer Tafel в Гере, Германия, выбросили их в мусорный бак. Об этом пишет журнал Focus, ссылаясь на информацию местных жителей и руководство заведения.
«Сыр, салат, йогурт, специи — продукты из общественного питания в Гере, Тюрингия, полученные в середине декабря, были найдены безупречно упакованными и пригодными для употребления в мусорном баке. По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен были поражены этим случаем», — говорится в статье.
Один из местных жителей Винфрид Стекер сообщил, что обнаружив продукты в мусорном баке, он наблюдал за людьми, которые их выбросили, и заметил автомобиль с украинскими номерами.

Руководитель заведения Гизельда Шедлих рассказала, что украинская пара регулярно пользовалась услугами общественного питания. По ее словам, многие нуждающиеся люди остаются без продуктов, в то время как некоторые выбрасывают их без использования.

«Если что-то не устраивает, можно оставить это на нашем столе или вернуть нам немедленно. Спрос на продукты очень высок», — отметила она.
Шедлих также сообщила, что украинцы, совершившие этот поступок, получили продукты в последний раз, и их продовольственная карта была аннулирована.

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В правительственных зданиях Бельгии нашли письма с ядом
Politico: в правительственных зданиях Брюсселя нашли письма с ядовитым веществом
17 февраля 2024, 04:41

Фото: iStock/oliviaelisa92

Полиция Бельгии обнаружила в правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитое вещество бруцин, сообщает газета Politico, ссылаясь на информацию прокуратуры страны.
«В нескольких правительственных зданиях Брюсселя были обнаружены письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — уточнило издание.
Журналисты отмечают, что письма были обнаружены во Дворце Правосудия в Брюсселе, где проводятся заседания министра юстиции, а также в здании государственной службы безопасности.

Бруцин представляет опасность только при вдыхании. Пока не установлено имя отправителя. Состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, остается нормальным.

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#опасность
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Принц Гарри заявил о готовности исполнять королевские обязанности из-за болезни отца
The Times: принц Гарри готов вернуться исполнению к королевским обязанностям
17 февраля 2024, 04:41

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри готовится на время вернуться к исполнению королевских обязанностей, пока его отец проходит курс лечения от рака. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
По их информации, начиная с 5 февраля, момента объявления о болезни короля, принц Гарри провел несколько дружеских встреч с ним. Одна из таких встреч состоялась в Лондоне через два дня после новости о диагнозе 75-летнего монарха. По данным британских СМИ, встреча длилась 30 минут, после чего принц Гарри вернулся в США, куда он и его жена, американка Меган Маркл, эмигрировали в 2020 году.

«На всех практических уровнях для семьи совершенно логично собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен. В последние годы с обеих сторон было много сказано, но это никогда не умаляло фундаментальных кровных уз, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует учитывать, а благополучие короля и [принцессы Уэльской] Кейт имеет первостепенное значение», – приводит газета мнение королевского источника.
Кейт Миддлтон, жена наследника престола принца Уильяма, старшего брата принца Гарри, в январе перенесла операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности до конца марта.

Согласно статье, принцу Гарри и его супруге Меган Маркл необходимы письменные планы, одобренные королем и его ближайшими помощниками, чтобы вернуться к своим королевским обязанностям.

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#великобритания
#онкология
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Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки
Главком ВСУ Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки
17 февраля 2024, 03:40

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий украинских вооруженных сил, генерал Александр Сырский, объявил о решении вывода подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.
«Исходя из текущей обстановки в районе Авдеевки... я принял решение о выводе наших войск из города и переходе к оборонительным позициям», — написал Сырский в своем Facebook*.
Украинское агентство УНИАН, ссылаясь на командующего группой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского, сообщило, что украинские войска уже покинули Авдеевку.

В пятницу представительница Пентагона выразила журналистам озабоченность, отметив, что США видят иссякающие запасы боеприпасов и других критических ресурсов у украинских военных, и считают Авдеевку предвестником возможных новых поражений ВСУ в случае отсутствия восстановления американской помощи.

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#сша
#военные
#facebook
#всу
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В России подготовили новый порядок оказания первой медицинской помощи
Минздрав предложил расширить перечень состояний для оказания первой помощи
17 февраля 2024, 03:37

Фото: iStock/DarthArt

Минздрав выдвинул идею расширения списка состояний, требующих оказания первой помощи. Проект соответствующего приказа ведомства доступен на портале проектов нормативных правовых актов.
В пересмотренный список состояний, при которых необходима первая помощь, внесены такие случаи, как укусы ядовитых животных, судороги и острые психологические реакции на стресс.

Кроме того, предложено обновить порядок оказания помощи. Теперь врачи должны устно информировать пострадавшего и окружающих о своей готовности предоставить первую помощь. Также рассматривается возможность оказания помощи без согласия пострадавшего или его родителей, если они ранее не отказывались от первой помощи.

В дополнение, предлагается разрешить использовать для оказания помощи медицинские изделия и лекарства, которые не включены в стандартные аптечки и специальные наборы.

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Главный тренер ПСЖ прокомментировал возможный уход Мбаппе
Энрике — о возможном уходе Мбаппе: Команда превыше всего
17 февраля 2024, 02:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из команды после завершения текущего сезона.
«Я не буду обсуждать тему Мбаппе, пока не услышу мнение заинтересованных сторон. Когда они выскажут свое мнение, я выскажу свое. Команда всегда стоит на первом месте, клуб и его интересы превыше всего», — сказал Энрике в интервью La Source Parisienne.

15 февраля известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду по окончании контракта. По информации издания L’Equipe, футболист также предупредил «Реал» о своем желании перейти в мадридский клуб летом 2024 года.

Мбаппе, которому 25 лет, выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне 2023/24 форвард забил 31 гол и отдал 7 голевых передач в 30 матчах в различных турнирах. Вместе с парижской командой он пять раз становился чемпионом Франции.

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#футболист
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Макрон обрушился на Россию с обвинениями
Президент Франции Макрон обрушился на Россию с обвинениями
17 февраля 2024, 01:48

Фото: elysee.fr

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон высказал обвинения в адрес России, передает РИА Новости.
По словам Макрона, Москва подрывает стабильность в различных регионах мира, включая Африку и Ближний Восток.

Кроме того, Макрон обратил внимание на информацию о возможной подготовке Россией к размещению ядерного оружия в космосе с целью противодействия иностранным спутникам.

Ранее президент Франции отмечал, что соглашение о безопасности, подписанное между Францией и Украиной, рассчитано на десять лет. Он подчеркнул, что данное соглашение будет действовать до момента, пока Украина не станет членом НАТО.

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