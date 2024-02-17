ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Губкинском городском округе.
В предыдущем сообщении регионального управления МЧС было объявлено о ракетной опасности на всей территории области. Губернатор рекомендовал населению укрыться в помещениях с защищенными стенами и без окон.
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