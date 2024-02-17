В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

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Губернатор Курской области Роман Старовойт второй раз за ночь объявил о ракетной опасности в регионе.
«Ракетная опасность! В Курской области активирована система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если же вы находитесь на улице, немедленно войдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — сообщил он в своем Telegram-канале.Также в региональном канале МЧС Белгородской области объявили о ракетной опасности на всей территории региона.
«Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Просим всех оставаться в домах, избегать приближения к окнам», — гласило сообщение.Читайте также:
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