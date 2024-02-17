В Курской области работает ПВО

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны, введен режим ракетной опасности.
«В Курской области действует система противовоздушной обороны. Режим ракетной опасности пока еще сохраняется», — написал он в своем канале в Telegram.Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят удары с беспилотников и совершают диверсии.
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