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Германия готовит очередной пакет военной помощи для Украины, его стоимость оценивается в 1,1 миллиарда евро. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Сегодня мы формируем очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 1,1 миллиарда евро. Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов», - заявил Шольц.
Он также добавил, что Киеву дополнительно предоставят две системы ПВО Skynex, а также ракеты для Iris-T, в которых очень нуждается Украина.
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Элина Позднякова