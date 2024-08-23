«Это сын Галкина»: от кого родила Орбакайте и кто на самом деле отец чеченского внука Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».