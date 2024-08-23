«Это сын Галкина»: от кого родила Орбакайте и кто на самом деле отец чеченского внука Пугачевой

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».
Денис Байсаров: что известно
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
После разрыва отношений с Кристиной Орбакайте Руслан Байсаров планировал, как того неукоснительно требует чеченский обычай, оставить сына для воспитания в своем доме. Кристина Орбакайте, наоборот, стремилась забрать Дени в свою новую семью в США. В итоге, после продолжительных судебных разбирательств, московский суд вынес компромиссное решение: Дени должен проводить равное время с каждым родителем по собственному выбору.
Дени вырос в Москве, где окончил престижную частную школу. Затем он продолжил обучение в Англии, поступив в известное бизнес-училище имени Бута в Лондоне. На каникулах Дени часто летал в Россию, чтобы погостить у своей бабушки в её подмосковной усадьбе. Дени также прошел военную подготовку в Чечне, обучаясь в знаменитом кадетском корпусе, куда его пригласил сам глава Чечни Рамзан Кадыров, близкий друг Байсарова.
Длительное время Дени проживал в США, однако позже вернулся в Россию.
Штрафы на авто и убыточный бизнес
Дени Байсаров уже получил пять штрафов на свой Mercedes-Benz в этом году. Как сообщает SHOT, 26-летнего сына Кристины Орбакайте заметили в Москве в середине июля. Он, управляя своим Mercedes-Benz GLE, превысил лимит скорости. В общей сложности Дени имеет пять штрафов в размере 2500 рублей каждый, первые из которых были выписаны ещё в марте. Все они уже оплачены.
Известно, что у Дени имеются некоторые трудности в бизнесе. В столице у внука Пугачевой действует рекламное агентство «Аутерра», которое в прошлом году завершило деятельность с убытками в 2,2 миллиона рублей.
Сын Орбакайте похож на Галкина*
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Дени не ведет социальные сети и редко появляется на публике. Однако, когда его фотографии все-таки становятся достоянием общественности, пользователи Сети отмечают то, как сильно Дени похож на супруга Пугачевой Максима Галкина*.
«Невероятное сходство Дени с Галкиным*», «Это же сын Галкина*, вы посмотрите!», «Он совсем не похож на темноволосого и темноглазого Байсарова!», «Дени – это Галкин в молодости*», – пишут комментаторы.
Некоторые пользователи открыто предположили, что Орбакайте могла состоять в интимной связи с Галкиным* и Дени на самом деле является его сыном. Кроме того, в Сети одно время обсуждались романтические отношения юмориста «на стороне».
Некоторые СМИ приписывали Галкину* связи с Ксенией Собчак, Юлией Барановской и Светланой Лободой. Злые языки утверждали, что разговоры о связях артиста на стороне могут быть выгодны звездной паре. Якобы, благодаря скандальным публикациям, интерес к Пугачевой и ее молодому мужу не угасает.
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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Анастасия Хохлова