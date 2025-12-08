Пьяный командир ПВО чуть не сбил самолет Маргарет Тэтчер над Мозамбиком
В 1989 году тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер едва не погибла в результате атаки на ее самолет. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел во время африканского турне главы правительства. Издание со ссылкой на рассекреченные документы утверждает, что авиалайнер Vickers VC‑10 Королевских ВВС Великобритании, на борту которого находилась Тэтчер, совершал перелёт из Зимбабве в Малави. При прохождении воздушного пространства Мозамбика по самолёту выпустили несколько зенитных ракет.
Благодаря удаче или мастерству пилотов, ни одна из них не достигла цели, а борт благополучно приземлился в аэропорту Блантайра.
В тот период в Мозамбике шла ожесточенная гражданская война между правящей марксистской партией ФРЕЛИМО и антикоммунистическим движением РЕНАМО.
МИД Великобритании сразу засекретил инцидент, опасаясь серьёзных дипломатических осложнений. Лишь через восемь месяцев мозамбикские власти официально признали факт обстрела, назвав его трагической ошибкой.
Виновником происшествия назвали командира зенитной батареи ФРЕЛИМО, который, как утверждается, находился в состоянии алкогольного опьянения.
