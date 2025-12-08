Пьяный командир ПВО чуть не сбил самолет Маргарет Тэтчер над Мозамбиком

08 декабря 2025, 04:13

Daily Mail: пьяный командир ПВО чуть не сбил самолет Маргарет Тэтчер в Африке

Маргарет Тэтчер (Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

В 1989 году тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер едва не погибла в результате атаки на ее самолет. Об этом пишет Daily Mail.