Трамп заявил, что разочаровался в Зеленском

08 декабря 2025, 03:26

Трамп заявил о своем разочаровании в Зеленском из-за мирного плана

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил разочарованием тем фактом, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом по Украине. Об этом глава Белого дома заявил во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.





По его словам, Вашингтон всеми силами пытается добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом, как утверждает Трамп, Москва согласна с условиями и их поддерживает команда главы киевского режима, но сам он еще не прочитал документ.



«Я немного разочарован тем, что Зеленский еще не прочитал предложение», — сказал Трамп.