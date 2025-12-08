Президент Казахстана Токаев оставил комментарий под видео с массажем ануса
Комментарий от неожиданного гостя появился под видео в соцсети X, где девушка проводит массаж заднего прохода пациенту. На ролик отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщает Телеграм-канал «Топор Live», глава государства написал под постом To, что в переводе с казахского на русский обозначает «два». Примечательно, что массаж пациенту врач делает именно двумя пальцами.
В итоге комментарий быстро удалили. Однако интернет «всё помнит», и волна мемов уже начинает охватывать Сеть, постепенно превращаясь в цунами.
