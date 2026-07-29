Пьяный мужчина пробил стену, направил струю пламени в чужую квартиру и разбил окна гардиной
Кузбассовец устроил пожар у соседки с помощью самодельного огнемёта
Житель Кузбасса оказался на скамье подсудимых после того, как обычная ссора с соседкой переросла в опасную атаку с самодельным огнемётом. Об этом сообщает «Сiбдепо».
Инцидент произошёл в Новокузнецке, где мужчина решил «наказать» женщину за конфликт самым радикальным способом.
Как установил суд, нетрезвый мужчина сначала взял молоток и начал разрушать общую стену между квартирами. Он нанёс по перегородке не менее десяти ударов, пока не образовалось сквозное отверстие.
«Г. используя молоток нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив в ней сквозное отверстие», — сообщили в пресс-службе Заводского районного суда Новокузнецка.После этого мужчина взял баллон с аэрозолем, поджёг его зажигалкой и направил поток огня через пролом прямо в квартиру соседки. В результате загорелись обои в комнате женщины. Но на этом агрессор не остановился. После поджога он вышел на балкон и металлической гардиной начал разбивать окна в комнате соседки, полностью повредив стекла.
В результате действий мужчины был причинён ущерб почти на 40 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил наказание — 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.