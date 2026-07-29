Пьяный мужчина пробил стену, направил струю пламени в чужую квартиру и разбил окна гардиной

29 июля 2026, 20:15

Кузбассовец устроил пожар у соседки с помощью самодельного огнемёта

Фото: Istock / designprojects

Житель Кузбасса оказался на скамье подсудимых после того, как обычная ссора с соседкой переросла в опасную атаку с самодельным огнемётом. Об этом сообщает «Сiбдепо».





Инцидент произошёл в Новокузнецке, где мужчина решил «наказать» женщину за конфликт самым радикальным способом.



Как установил суд, нетрезвый мужчина сначала взял молоток и начал разрушать общую стену между квартирами. Он нанёс по перегородке не менее десяти ударов, пока не образовалось сквозное отверстие.





«Г. используя молоток нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив в ней сквозное отверстие», — сообщили в пресс-службе Заводского районного суда Новокузнецка.