Водителей призвали отказаться от переспелых бананов, комбучи и безалкогольного пива перед поездкой

29 июля 2026, 18:31

Диетолог Русакова: водителям нельзя употреблять переспелые бананы перед поездкой

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Некоторые продукты и напитки содержат небольшое количество этилового спирта, способное временно повлиять на показания алкотестера и снизить концентрацию внимания водителя. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.