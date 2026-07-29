Водителей призвали отказаться от переспелых бананов, комбучи и безалкогольного пива перед поездкой
Некоторые продукты и напитки содержат небольшое количество этилового спирта, способное временно повлиять на показания алкотестера и снизить концентрацию внимания водителя. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам специалиста, перед поездкой за рулем не рекомендуется употреблять конфеты с алкогольной начинкой, а также переспелые фрукты, особенно бананы. В процессе созревания в них может образовываться этиловый спирт.
К потенциально нежелательным перед управлением автомобилем напиткам врач также отнесла квас, комбучу, кефир и безалкогольное пиво. Русакова отметила, что в квасе содержание спирта обычно составляет от 0,5% до 1,2%, поэтому после его употребления лучше воздержаться от поездки как минимум на 30 минут.
Диетолог добавила, что кисломолочные напитки, включая кефир, айран и простоквашу, также могут содержать небольшое количество этилового спирта. Его концентрация способна увеличиваться при хранении продукции вне холодильника, особенно при температуре выше 15 градусов.
Отдельно специалист обратила внимание на безалкогольное пиво. Несмотря на название, такой напиток не является полностью свободным от алкоголя: согласно российским стандартам, объемная доля этилового спирта в нем может достигать 0,5%.
Кроме того, Русакова напомнила, что значительное содержание спирта характерно для некоторых лекарственных настоек и микстур.
В качестве альтернативы спиртосодержащим напиткам врач рекомендовала автомобилистам выбирать воду, зеленый чай, морсы и компоты. Для поддержания концентрации внимания и работоспособности она также посоветовала включать в рацион цитрусовые, кислые яблоки, орехи, сухофрукты, горький шоколад, а также легкие белковые продукты, такие как рыба, яйца и птица. По словам специалиста, хорошим источником энергии могут стать крупы с низким гликемическим индексом и бобовые, а свежая зелень помогает поддерживать общий тонус организма.
Читайте также: