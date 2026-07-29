Названы главные причины простуды в жару

29 июля 2026, 19:57

Терапевт Бурнацкая назвала резкие перепады температуры одной из причин ОРВИ в жару

Фото: iStock/simpson33

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, почему заболеть простудой можно и летом, передает «Лента.ру».