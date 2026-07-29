Названы главные причины простуды в жару
Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, почему заболеть простудой можно и летом, передает «Лента.ру».
Эксперт указала на резкие перепады температуры как на одну из причин летней простуды. Переход из 35-градусной жары на улице в пространство с кондиционером, охлаждающим воздух до 18–20 градусов, заставляет организм стремительно приспосабливаться. Холодный воздух сам по себе не вызывает вирусную инфекцию, но он может снизить местную защиту слизистых оболочек носа и горла, что облегчает проникновение вирусов, если контакт уже произошел, отметила врач.
По ее словам, похожий эффект может возникнуть из-за постоянного употребления очень холодных напитков, длительного купания в холодной воде после перегрева или переохлаждения под сильным потоком кондиционера.
Бурнацкая подчеркнула, что кондиционер не является источником вирусов, если он регулярно обслуживается. Грязные фильтры могут стать местом скопления пыли, аллергенов и бактерий, а пересушенный воздух может привести к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей и увеличить риск ОРВИ.
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