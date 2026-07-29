В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождей
В Москве до утра 30 июля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми дождями. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, предаёт Агентство городских новостей «Москва».
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявлено с 18:00 29 июля до 9:00 30 июля. По прогнозам синоптиков, вечером в среду и в ночь на четверг в столице пройдут дожди, местами возможны сильные осадки.
Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы сохранится в Москве до вечера 30 июля.
Аналогичные метеорологические предупреждения будут действовать и на территории Московской области. Жителей региона призвали учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность.
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