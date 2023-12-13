В Петербурге задержан экс-начальник УМВД из-за преступной схемы по миграции

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В Петербурге правоохранители задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч мигрантов. Об этом информирует ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Отмечается, что подозреваемый написал заявление по собственному увольнению из органов месяц назад.
Преступная схема в организации незаконной миграци была выявлена в 2022 году. По данном уделу был арестован депутат муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и его 6 сообщников.
По информации следствия, в течении как минимум 4 лет мигранов ставили на учет в нежилых помещениях, в которых они даже не появлялись.
Ранее сообщалось, что Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Преступная схема в организации незаконной миграци была выявлена в 2022 году. По данном уделу был арестован депутат муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и его 6 сообщников.
Ранее сообщалось, что Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак