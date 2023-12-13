Силовики задержали мэра города в Челябинской области

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Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции. Об этом информирует URA.ru, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что силовики также задержали человека, который мог дать главе взятку.
«Виноградова задержали. Основанием стало получение взятки в прошлом. Точный период и сумма взятки пока остаются не назваными. В администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия», — рассказал собеседник агентства.Когда конкретно была дана взятка и ее сума на данный момент неизвестно.
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