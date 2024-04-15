Пять лет тюрьмы будет грозить в России за порчу имущества из расовой ненависти

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В России будет усилена ответственность за уничтожение имущества по мотивам политической, религиозной либо расовой ненависти или вражды. Теперь за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Соответствующий законопроект будет поддержан правительственной комиссией на заседании 15 апреля. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает информационное агентство «Интерфакс». Подготовил законопроект председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
В новом правовом акте предполагается внесение изменений в часть вторую статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь за это преступление, совершённое на почве религиозной, расовой либо политической ненависти или вражды предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительные работы.
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Александр Бойцов