Пять лишних внутренних органов обнаружили у женщины с сильными болями в животе

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У 31-летней женщины по имени Мел Плаканика, страдающей от сильных болей в животе и кровотечений, обнаружили пять лишних органов. Об этом пишет издание The Sun.
Отмечается, что женщина страдала от нестерпимой боли в животе, которая сопровождалась регулярными кровотечениями. После очередного приступа мать приняла решение отвезти дочь к врачу. В больнице после сканирования рядом с маткой обнаружили уплотнение, которое приняли за опухоль. Однако все оказалось куда сложнее.
В ходе обследования, выясняя причины состояния пациентки, врачи обнаружили, что у неё две матки с двумя шейками, четыре яичника и три почки. В общей сложности Плаканике насчитали пять лишних внутренних органов.
При этом, не они вызывали боли и кровотечения, а эндометриоз. Однако было принято решение провести операцию, в ходе которой женщине удалили одну матку и два яичника, а также объединили две шейки матки в одну.
Сама девушка предположила, что у неё была сестра-близнец, с которой она объединилась в ходе внутриутробного развития.
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В ходе обследования, выясняя причины состояния пациентки, врачи обнаружили, что у неё две матки с двумя шейками, четыре яичника и три почки. В общей сложности Плаканике насчитали пять лишних внутренних органов.
При этом, не они вызывали боли и кровотечения, а эндометриоз. Однако было принято решение провести операцию, в ходе которой женщине удалили одну матку и два яичника, а также объединили две шейки матки в одну.
Сама девушка предположила, что у неё была сестра-близнец, с которой она объединилась в ходе внутриутробного развития.
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Анастасия Чинкова