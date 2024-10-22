В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 68-летний мужчину от гибели кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациент поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии с жалобами на сильную боль в животе и рвоту. У него выявили тромб в артерии кишечника, из-за этого он не снабжался кровью. Состояние мужчины было критическим. Гибель тканей кишечника могла привести к летальному исходу.
Сейчас пациент уже выписан под амбулаторное наблюдение в поликлинике. После реабилитации он сможет вернуться к нормальной жизни.
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«В экстренной операции участвовала мультидисциплинарная команда специалистов. Сначала рентгенхирурги удалили тромб из артерии, восстановили кровоток и ввели спазмолитики, улучшающие микроциркуляцию крови. Затем хирурги ликвидировали нежизнеспособную часть кишечника. Анестезиологи-реаниматологи следили за кровоснабжением, оперативно устраняя микрососудистые нарушения. В итоге функция кишечника была восстановлена», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент уже выписан под амбулаторное наблюдение в поликлинике. После реабилитации он сможет вернуться к нормальной жизни.
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Лора Луганская