Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль

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В Зарайскую больницу обратилась 56-летняя женщина с крупной опухолью на плече. Образование росло в течение двух лет и не причиняло боли. После обследования, включая гистологический анализ, было установлено, что опухоль имеет доброкачественный характер, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В течение нескольких месяцев пациентка консультировалась у различных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. После всех проверок она вернулась к нам с исключенной онкологией. Было принято решение о хирургическом удалении новообразования. В ходе операции в течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча пациентки. Операционный процесс прошел без осложнений, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер новообразования», — сообщил заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.
Дайана Хусинова