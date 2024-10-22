Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль

В Зарайскую больницу обратилась 56-летняя женщина с крупной опухолью на плече. Образование росло в течение двух лет и не причиняло боли. После обследования, включая гистологический анализ, было установлено, что опухоль имеет доброкачественный характер, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.