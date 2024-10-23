В Орехово-Зуеве врачи восстановили лицо мужчины после аварии

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Врачи из Орехово-Зуево восстановили лицо мужчины после ДТП, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В местную больницу поступил 28-летний пациент, который пострадал в автомобильной аварии. После обследования у него обнаружили множественные переломы лицевых костей и черепа, а также внутричерепное кровоизлияние и повреждение мозгового вещества.
Сейчас мужчина выписан для амбулаторного наблюдения хирурга. Ему предстоит операция по восстановлению целостности черепа с использованием специальной пластины. Хирургическое вмешательство будет проведено в той же больнице.
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«В критическом состоянии пациент был экстренно направлен в операционную. Чтобы мозг не пострадал еще сильнее из-за гематомы и отека, была проведена декомпрессионная краниотомия. Это нейрохирургическая операция, с помощью которой был обеспечен доступ к головному мозгу и снято внутричерепное давление. Затем в ходе операции были устранены гематома и проникающие костные отломки черепа. Для продолжения снижения давления дефект черепа не был устранен сразу, место извлечения отломков и гематомы временно прикрыто кожным лоскутом. Следующим этапом закрепили лицевые кости в анатомически правильном положении, восстановили орбиты глаз, надбровные и лобные участки», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.
Сейчас мужчина выписан для амбулаторного наблюдения хирурга. Ему предстоит операция по восстановлению целостности черепа с использованием специальной пластины. Хирургическое вмешательство будет проведено в той же больнице.
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Дайана Хусинова