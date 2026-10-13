Россиянам отменяют экскурсии на Бали из-за топливного кризиса на острове
Российским туристам отменяют экскурсии на Бали из-за топливного кризиса на острове. Об этом пишет SHOT.
В крупных городах, таких как Денпасар, Кута и Убуд, наблюдаются многокилометровые очереди на заправках, где нет бензина. Это затрудняет передвижение местных жителей, которые не могут заправить свои автомобили, мотороллеры и другие транспортные средства.
Отдыхающие, столкнувшиеся с этой проблемой, вынуждены менять свои планы на отпуск. Из-за отсутствия топлива многие экскурсии и другие выездные мероприятия отменяются. Кроме того, возникают сложности с вызовом такси, так как некоторые водители отказываются брать заказы, опасаясь застрять на дороге без бензина.
Для решения этой ситуации на Бали прибыло судно с около 20 тысячами кубометров бензина. В ближайшие дни ожидается прибытие ещё нескольких танкеров.
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