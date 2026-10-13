В Подмосковье подали более 60 тысяч заявок на таксомоторную деятельность
Свыше 60 тысяч заявлений на получение разрешения на работу такси подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Воспользоваться ей могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
«В рамках услуги перевозчики могут получить разрешение, аннулировать его или внести в него изменения, а собственники машин — внести информацию об автомобиле в реестр легковых такси, поменять её или исключить свой транспорт из реестра», — говорится в сообщении.Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить сканы документов.
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