В Подмосковье подали более 60 тысяч заявок на таксомоторную деятельность

13 октября 2026, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 60 тысяч заявлений на получение разрешения на работу такси подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Воспользоваться ей могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица.





«В рамках услуги перевозчики могут получить разрешение, аннулировать его или внести в него изменения, а собственники машин — внести информацию об автомобиле в реестр легковых такси, поменять её или исключить свой транспорт из реестра», — говорится в сообщении.