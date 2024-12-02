Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области 2026-2027 годах для повышения надёжности электроснабжения построят пять питающих центров. Они будут располагаться в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
«От устойчивого и стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населённые пункты, коттеджные посёлки, СНТ. За это, кроме профильного министерства, отвечают «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и другие организации. Количество территориальных сетевых организацй, которые не имеют возможности обслуживать сети в каждом регионе страны, сокращается. Это федеральная программа. Процесс идёт, и его надо продолжать. Организации, имеющие ресурс, могут взять те сети, которые обслуживались нерегулярно или не обслуживались вообще, и заняться их модернизацией. Задача – чтобы инвестиционная программа коснулась каждого СНТ, каждого населённого пункта», – сказал Воробьёв.Сейчас в Московской области вдвое сократилось количество ТСО, обслуживающих электросетевое имущество.
«В Подмосковья определена системообразующая сетевая организация «Россети Московский регион». Раньше в области было 42 ТСО, стало 21. Мелкие компании объединяют свои ресурсы и укрупняются. Эффектом консолидации стали повышение надёжности электроснабжения, а также единый тариф. У нас реализуется большая ремонтная программа воздушных и кабельных линий электропередачи, расчистка трасс и ремонт трансформаторных подстанций. Все сетевые организации уже выполнили планы на этот год», – рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.В рамках ремонтной программы в этом году в Подмосковье привели в порядок 1,5 тыс. км ЛЭП, то есть 124% от плана, более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили свыше 6,5 тыс. га трасс. По инвестиционной программе планируют ввести 4,5 тыс. км кабельных и воздушных линий, объекты энергосетевого хозяйства.
Для Московской области приобрели 80 передвижные электростанции, чтобы в случае аварийных ситуаций можно было переключиться на них – по 40 «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».
«Мы устанавливаем сверх инвестпрограммы четыре мобильные подстанции, которые повысят надёжность работы подстанций «Ям», «Кварц», «Молоково» и «Бронницы», защитят их от перегрузок. Мобильные подстанции уже на месте. В течение трёх недель мы их включим. Это позволит минимизировать риски», – сказал гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор.Он добавил, что сегодня проектируются пять подстанций 220 кВ. Суммарно на пять лет в реконструкцию существующей сети и новые сооружения будет инвестировано 167 млрд рублей.
Читайте также:
В Подмосковье по президентской программе догазифицируют каждое девятое СНТ
За четыре года догазифиция охватила 370 тыс. жителей Московской области
Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре
Лора Луганская