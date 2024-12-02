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За четыре года догазифиция охватила 370 тыс. жителей Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Уровень газификации в Подмосковье – один из самых высоких в России.
За четыре года в регионе догазифицированы 370 тыс. жителей, сообщил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.
«Мы держим планку и не останавливаемся. Нам это удаётся за счёт перевода котельных на природный газ. К тому же работает программа газификации и президентский проект догазификации. За последние четыре года нам удалось дополнительно догазифицировать 370 тыс. жителей. Тем самым мы в четыре раза снизили количество не газифицированных. Таким образом, мы двигаемся к тому, чтобы к 2030 году, как поручил президент, приблизиться к технически возможной 100-процентной газификации», – сказал Баранов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.


По словам гендиректора Мособлгаза, план на 2024 года в Подмосковье выполнен на 104%.
«Мы должны были газифицировать 41 тысячу жителей, а сейчас приближаемся к 43 тысячам за этот год. Работаем по двум программам. Это губернаторская программа «новой» газификации, по которой газ приходит в населённые пункты, где его раньше не было. В этом году дополнительно газифицировали по ней дополнительно ещё 10 тыс. жителей. Кроме того, реализуем президентский проект догазификации – доводим газ в ранее газифицированные населённые пункты. Делаем это проактивно. Мы также перевыполнили план этого года, газифицировали 33 тыс. жителей», – добавил Баранов.
Он подчеркнул, что президентский проект продолжает пользоваться в Подмосковье большим спросом. В регионе самая большая в стране программа газификации. Заключено 131 тыс. договоров, 90% уже исполнено, остальные находятся в стадии исполнения.

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#андрей воробьёв
Красиво и долговечно: в Подмосковье устанавливают контейнеры для отходов из переработанного пластика
В Подмосковье устанавливают контейнеры для отходов из переработанного пластика
02 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье будет модернизировано около 900 контейнерных площадок для собора отходов.
Об этом рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Что касается модернизации контейнерных площадок, у нас в этом году осенью в проекте их 295. А весной, до мая – июня, мы должны закончить 602. На первом этапе у нас завершена работа по 248 площадкам. Это 84%. Готово также 98% твёрдого покрытия. Мы понимаем, что работы будут завершены в ближайшее время», – сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
Зампред также назвал муниципалитеты, которые полностью завершили работу по модернизации контейнерных площадок.
«Это Чехов, Ленинский и Красногорск. В высокой степени готовности – Одинцово, Домоделово и Можайск. До 15 декабря они эту работу завершат», – отметил Мурашов.
Он также рассказал, что в Московской области начали устанавливать контейнеры для отходов, сделанные из переработанного пластика. Они несколько дороже прежних, однако более долговечны, удобны для эксплуатации и выглядят очень эстетично. Такие контейнеры уже установили, например, в Красногорске.

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За ноябрь продажи «Москвича» выросли более чем на 20%
В Ноябре продажи «Москвича» увеличились на 25%
02 декабря 2024, 13:27

Фото: moskvich.ru

Завод «Москвич» за ноябрь смог увеличить объем проданных автомобилей на 25%. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Продажи автомобилей «Москвич» в России за ноябрь 2024 года составили более 3 тыс. авто. Этот показатель на 25% превышает результат октября 2024 года», — передает агентство.

Всего с начала этого года завод смог реализовать порядка 21 тысячи «Москвичей». На данный момент предприятие выпускает кроссоверы «Москвич-3» и «Москвич-3е», а также седан «Москвич-6». До конца 2024 года компания планирует выпустить новый семиместный кроссовер «Москвич-8».

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ увеличил список автомобилей для госслужащих.

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#рф
#москвич
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет очередная теплая волна с повышением температуры
Синоптик Шувалов: в Москве ожидается теплая волна с повышением температуры
02 декабря 2024, 13:21

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Декабрь вступил в силу, но температура воздуха москвичей и жителей области пока не морозит. Когда ждать настоящей климатической зимы?
Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на этой неделе мы попрощаемся с осенью и встретим раннюю зиму.

«Начнем ее встречать в среду, когда пройдет небольшой снежок и хмурь немножко разбавится свежим белым цветом. И в четверг-пятницу у нас уже слабый мороз -2, -7 градусов. Так что, мы из осеннего режима переходим в зимний. Снег будет, правда, небольшой — полсантиметра-сантиметр, но он все-таки будет, и как раз он будет предвестником понижения температуры», — сказал синоптик.

По его словам, в пятницу начнется еще одна теплая волна с мокрым снегом и повышением температуры до -1.

«К выходным температура дойдет и до нуля градусов. Вторая половина декабря, скорее всего, снежной будет», — сообщил собеседник.

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#тепло
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В Мособлпожспасе категорически запретили выходить на первый лёд
02 декабря 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Выход на первый лёд в Московской области категорически запрещён. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Не успела зима вступить в свои права, только начала покрывать льдом пруды и озера, любители острых ощущений уже проверяют на прочность ледяную поверхность. Не торопитесь, вся зима ещё впереди! Первые морозы только начали сковывать водоёмы. О крепости льда говорить очень рано», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили спасатели, безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см. Он образуется при стабильных минусовых значениях, если морозы держатся не менее недели.

Пока же ледяная кромка, покрывшая некоторые водоёмы, слишком тонкая и не выдержит даже малейшей нагрузки. В ведомстве призвали жителей и гостей Подмосковья беречь себя и не рисковать жизнью.

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#мособлпожспас
#зима
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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Кашире завершают годовую программу по капремонту автодорог
02 декабря 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Реализация программы по капитальному ремонту автомобильных дорог в городском округе Кашира на 2024 год близится к завершению, в настоящее время работы проведены на 25 объектах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Полностью выполнен ремонт 25 дорог, на трёх из них заменили асфальтобетонное покрытие общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Остальные дороги перевели из грунта в щебень, общая площадь составила 60 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно будет сделана щебёночная дорога к деревне Железня, ей будут пользоваться как местные жители, так и люди из расположенных рядом садоводческих товариществ. Сейчас подрядчик обустраивает песочную подушку и укладывает щебень. Дорога должны быть готова к концу следующей недели.

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#кашира
#ремонт дорог
#дороги
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Гастроэнтеролог назвал главную причину возникновения гастрита и рака желудка
Гастроэнтеролог Хомерики: гастрит приводит к раку желудка или язве
02 декабря 2024, 12:51

Фото: iStock/ipopba

Гастрит — самое распространенное заболевание органов пищеварения. По статистике, им страдают 80% взрослого населения планеты.
Доцент кафедры гастроэнтерологии Факультета Усовершенствования Врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Хомерики в беседе с «Радио 1» заявила, что коварство гастрита в том, что он не имеет четких симптомов.

«Нет специфических проявлений, есть общее: тяжесть после приема пищи, запах изо рта, недомогание. Но это все может быть и функциональным», — сказала она.

По словам врача, у гастрита очень много причин возникновения, но основная — инфекция хеликобактер пилори.

«Это бактерия, о которой заговорили в начале 80-х годов. На сегодня это самая главная причина, но она не единственная. Она может сочетаться с многими другими: наследственность, нарушение питания, снижение защитных сил организма, ослабление иммунитета, вредные привычки — особенно курение», — сообщила она.

Она подчеркнула, что при игнорировании болезни могут развиться серьезные проблемы.

«Истончается слизистая оболочка, происходит атрофия — снижение функций клеток, участвующих в пищеварении. Дальше развиваются изменения более глубокие и структурные, которые могут привести к раку желудка. Поэтому своевременное выявление и лечение гастрита считается профилактикой рака желудка. Также гастрит может привести к язве в желудке и в двенадцатиперстной кишке», — объяснила она.

Чтобы выявить гастрит, следует обратится к участковому терапевту или гастроэнтерологу, который бы назначил обследование.

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В Москве ожидаются морозы
Цыганков: в ночь на 5 декабря температура в Москве опустится до -8 градусов
02 декабря 2024, 12:44

Фото: iStock/LexisJan

В ночь на четверг, 5 декабря, температура воздуха в Москве опустится до -8 градусов. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. При этом днем, по его словам, воздух прогреется от -2 до -4.
Он пояснил, что завтра, 3 декабря, ожидают от -1 до 1 ночью и от 0 до 2 днем, а также порывистый ветер до 15 м/с и местами гололедицу. В среду, по информации Цыганкова, температура сильно не изменится, но из-за атмосферного фронта ожидают небольшой снегопад.
«Похолодание ожидается 5 декабря: ночью температура воздуха от минус 4 до минус 6, а по области – до минус 8, днем в Москве – от минус 2 до минус 4, ветер северный. С 6 по 8 декабря примерно такая же погода», — рассказал синоптик в беседе с АГН «Москва».
Тем временем подобную температуру называют похолоданием далеко не во всей России. К примеру, в Кузбассе, сообщает «Сiбдепо», ждут теплую первую неделю зимы. При этом температура ночью 3 декабря, по данным издания, опустится до -15, а днем до -9 вкупе с небольшим снегопадом.

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#похолодание
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Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления
02 декабря 2024, 12:33

Фото: Министерство энергетики Московской области

За девять месяцев 2024 года специалисты компании «Россети Московский регион» выявили незаконное потребление электроэнергии объёмом более 93,8 МВт*ч в Московской области. Незаконное потребление составило более 600 миллионов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Инструментальная проверка показала вмешательство в работу 11 расчётных счётчиков коттеджного посёлка на юге Московской области. Потребители были оштрафованы за безучётное потребление электроэнергии. Общий объём неучтённой электроэнергии составил более 70 тысяч кВт*ч.

Компания «Россети Московский регион» напоминает, что вмешательство в работу счётчика влечёт административную и уголовную ответственность.

Расчётный объём и стоимость неучтённого потребления электроэнергии значительно превышают фактическое потребление и могут быть взысканы с недобросовестного абонента в виде штрафа.

Материалы по всем случаям неучтённого потребления передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Сообщить о хищении электроэнергии можно по телефону «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 8-800-220-0-220.

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#россети электричество
#минэнерго мо
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#штрафы
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Рыбхозяйства из Московской области тоннами выращивают осетра разных видов
02 декабря 2024, 12:05

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Осетр заслуженно ценится не только рыбаками, но и гурманами благодаря нежному белому мясу без костей и изысканному вкусу. Он содержит легкоусвояемый белок (98%), витамины группы C и B, фосфор, калий и полиненасыщенные жирные кислоты, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Многие виды осетров занесены в Красную книгу, поэтому их разводят искусственно. В России встречается около 12 видов осетровых, включая белугу, стерлядь и севрюгу.

В Московской области осетроводством занимаются восемь хозяйств, в том числе два крестьянских фермерских хозяйства под Коломной.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что предприятиям, занимающимся производством товарной рыбы, предоставляется субсидия на возмещение части затрат на покупку кормов для рыбы в размере 20%. В 2024 году на эту поддержку выделено 27,9 миллиона рублей.

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