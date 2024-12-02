За четыре года догазифиция охватила 370 тыс. жителей Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уровень газификации в Подмосковье – один из самых высоких в России.
За четыре года в регионе догазифицированы 370 тыс. жителей, сообщил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.
По словам гендиректора Мособлгаза, план на 2024 года в Подмосковье выполнен на 104%.
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Программа соцгазификации в Подмосковье с начала года охватила 30 тысяч жителей
«Мы держим планку и не останавливаемся. Нам это удаётся за счёт перевода котельных на природный газ. К тому же работает программа газификации и президентский проект догазификации. За последние четыре года нам удалось дополнительно догазифицировать 370 тыс. жителей. Тем самым мы в четыре раза снизили количество не газифицированных. Таким образом, мы двигаемся к тому, чтобы к 2030 году, как поручил президент, приблизиться к технически возможной 100-процентной газификации», – сказал Баранов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
По словам гендиректора Мособлгаза, план на 2024 года в Подмосковье выполнен на 104%.
«Мы должны были газифицировать 41 тысячу жителей, а сейчас приближаемся к 43 тысячам за этот год. Работаем по двум программам. Это губернаторская программа «новой» газификации, по которой газ приходит в населённые пункты, где его раньше не было. В этом году дополнительно газифицировали по ней дополнительно ещё 10 тыс. жителей. Кроме того, реализуем президентский проект догазификации – доводим газ в ранее газифицированные населённые пункты. Делаем это проактивно. Мы также перевыполнили план этого года, газифицировали 33 тыс. жителей», – добавил Баранов.Он подчеркнул, что президентский проект продолжает пользоваться в Подмосковье большим спросом. В регионе самая большая в стране программа газификации. Заключено 131 тыс. договоров, 90% уже исполнено, остальные находятся в стадии исполнения.
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Лора Луганская