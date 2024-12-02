За четыре года догазифиция охватила 370 тыс. жителей Московской области

В ночь на четверг, 5 декабря, температура воздуха в Москве опустится до -8 градусов. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. При этом днем, по его словам, воздух прогреется от -2 до -4.