В Подмосковье по президентской программе догазифицируют каждое девятое СНТ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил план газификации региона с генеральным директором Мособлгаза Игорем Барановым, членами правительства и главами городских округов региона. Особое внимание уделили догазификации садовых некоммерческих товариществ, которая стартует с будущего года.
«В Московской области большое количество СНТ. Специфика наших садовых товариществ - в том, что люди там проживают или постоянно, или весьма продолжительное время. Поэтому принципиально важное значение имеет стабильное и надёжное электро- и газоснабжение. Вы знаете, что в этой связи был принят ряд законодательных решений. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы отчётность, подача заявки были в проактивном режиме, а зачастую и в цифре», – сказал Воробьёв на совещании.Программа социальной газификации будет распространяться на СНТ со следующего года по инициативе президента. В Московской области предстоит догазифицировать самое значительное в России количество садовых товариществ.
«Будет догазифицировано практические каждое девятое СНТ, включённое в программу. В период с 2025 по 2030 годы газом будут обеспечены 956 СНТ, то есть около 64 тыс. домовладений. В первые 71 СНТ, а это свыше 9,1 тыс. домовладений, газ придёт уже в следующем году», – отметил Баранов.
При реализации программ догазификации в Подмосковье действуют льготы для 11 категорий граждан. Это, например, многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий в Афганистане. Для них газификация полностью бесплатная, в том числе и работы внутри участка. В регионе подключено уже более 1,3 тыс. домовладений льготников.
Подробно ознакомиться с программой газификации в Московской области можно на сайте Мособлгаза.
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Лора Луганская