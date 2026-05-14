Пять пациентов уже начали лечение российской вакциной от колоректального рака
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что первые пять пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении. Сейчас её ожидают 35 человек. Об этом сообщает издание «Известия».
Ранее Минздрав выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины «ОНКОПЕПТ» для лечения колоректального рака.
Рак — это общее название группы заболеваний, при которых клетки начинают бесконтрольно делиться и поражать ткани организма. Раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому важны регулярные обследования, внимание к симптомам и здоровый образ жизни. Профилактика включает отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность и защиту кожи от избыточного солнечного излучения. Также важно проходить рекомендованные врачом скрининги.
