В ГД прокомментировали письмо жены Назарова с просьбой вернуться в РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин еще не видел письма жены актера-релоканта Дмитрия Назарова Ольги Васильевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Она упомянула о звании народного артиста у супруга и выразила обеспокоенность его состоянием здоровья, которое усугубляется тоской по родине.
«Этого письма еще в пресс-службе нет. В наличии у нас нет, мы его сами не видели. Как только у нас будут какие-то официальные комментарии, мы их обязательно опубликуем», — сказали в пресс-службе на запрос «Известий».
При этом депутат Елена Драпеко заявила Life.ru, что письмо Васильевой отправлено не по адресу. По ее словам, разрешение вернуться кому-либо в Россию — это вообще не полномочия Государственной Думы.
«Если желающие не объявлены иноагентами, то они могут возвращаться, и не надо им для этого никакого разрешения», — подчеркнула депутат.
При этом она считает, что российское общество не примет обратно Назарова и его супругу после всех антироссийских высказываний. Любовь и признание россиян ушли от актера безвозвратно, заключила Драпеко.