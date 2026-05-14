В ГД прокомментировали письмо жены Назарова с просьбой вернуться в РФ

14 мая 2026, 13:11

В ГД заявили, что Володин не видел письмо жены актера Назарова

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин еще не видел письма жены актера-релоканта Дмитрия Назарова Ольги Васильевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Напомним, Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Она упомянула о звании народного артиста у супруга и выразила обеспокоенность его состоянием здоровья, которое усугубляется тоской по родине.



«Этого письма еще в пресс-службе нет. В наличии у нас нет, мы его сами не видели. Как только у нас будут какие-то официальные комментарии, мы их обязательно опубликуем», — сказали в пресс-службе на запрос «Известий».

«Если желающие не объявлены иноагентами, то они могут возвращаться, и не надо им для этого никакого разрешения», — подчеркнула депутат.