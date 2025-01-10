В семи округах Подмосковья отремонтировали остановки общественного транспорта

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На региональных дорогах семи городских округов Московской области отремонтировали остановочные павильоны. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта отремонтированы остановки на Рогачёвском шоссе в посёлке совхоза Останкино Дмитровского городского округа, ул. Ново-Никольской в Красногорске, ул. Вертлинской в Солнечногорске, ул. Ракетостроителей в Долгопрудном, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово городского округа Мытищи, а также на ул. Гагарина в рабочем посёлке Лесном Пушкинского городского округа», – уточнили в министерстве.Там напомнили, что уборочные и ремонтные работы на подмосковных региональных дорогах идут круглосуточно. Обследование дорожной сети проводят каждую неделю. Особое внимание специалисты уделяют элементам дорожной инфраструктуры – остановкам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.
Все работы отслеживает специализированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
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Лора Луганская