Загруженность дорог Подмосковья утром 13 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 января, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более 926 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов