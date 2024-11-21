Жители Подмосковья могут стать участниками очередного «Урока цифры»

Фото: сайт урокцифры.рф
В России со 2 по 22 декабря в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проводится урок от компании «Яндекс» по теме «Код города: технологии в движении». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, которое выступает одним из организаторов проекта.
«Урок адресован учащимся 1-11 классов. Он направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Кроме того, в рамках учащиеся узнают, как различные технологии и алгоритмы, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, обеспечивают работу современного сервиса такси», – говорится в сообщении.28 ноября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта запланировано проведение вебинара для педагогов.
Организаторами проекта выступают Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.
Читайте также:
Подмосковный школьник Даниил Попов стал победителем викторины «Атомный урок»
В Красногорске прошёл отборочный этап олимпиады «Символы России»
Подмосковье принимает Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов
Лора Луганская