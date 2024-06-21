Пять подмосковных городов вошли в топ федерального индекса «IQ городов»

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Пять городов Московской области вошли в число лидеров премии Индекса «IQ городов», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки и Электросталь отличились в категориях «административные центры» и «крупные города».
Итоги расчёта Индекса цифровизации городского хозяйства за 2023 год представили в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Строим вместе».
Индекс «IQ городов» был разработан Минстроем России в 2019 году вместе с МГУ им. Ломоносова. Он включает множество показателей, среди которых – цифровизация таких областей, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.
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«Подмосковные города шестой год подряд включают в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. Московская область вошла в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством, создавать безопасные и комфортные условия для жителей. Подмосковные города активно участвуют в этом проекте», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Индекс «IQ городов» был разработан Минстроем России в 2019 году вместе с МГУ им. Ломоносова. Он включает множество показателей, среди которых – цифровизация таких областей, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.
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Лора Луганская