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Пять подмосковных городов вошли в топ федерального индекса «IQ городов»

21 июня 2024, 22:10
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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Пять городов Московской области вошли в число лидеров премии Индекса «IQ городов», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки и Электросталь отличились в категориях «административные центры» и «крупные города».
Итоги расчёта Индекса цифровизации городского хозяйства за 2023 год представили в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Строим вместе».
«Подмосковные города шестой год подряд включают в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. Московская область вошла в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством, создавать безопасные и комфортные условия для жителей. Подмосковные города активно участвуют в этом проекте», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.


Индекс «IQ городов» был разработан Минстроем России в 2019 году вместе с МГУ им. Ломоносова. Он включает множество показателей, среди которых – цифровизация таких областей, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.

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#подмосковье
#московская область
#городская среда
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза
21 июня 2024, 21:53

Фото: Минэкологии МО / А. Ульянов

Энтомологи отметили в Подмосковье лёт малого ночного павлиньего глаза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Редкий мотылёк занесён в Красную книгу Московской области.
«Малого ночного павлиньего глаза трудно не заметить. Он достаточно крупный, имеет большие перистые усики, крылья, украшены узорами в виде кругов, напоминающими глаза. При встрече с неприятелем бабочка раскрывает свои крылья и становится похожей на сову. Такой механизм защиты отпугивает хищников и спасает насекомое», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
В Подмосковье это красивое чешуекрылое можно встретить в городских округах Можайский, Рузский, Дмитровский, Орехово-Зуево, Подольск, Балашиха, Егорьевск, Клин и других. Его излюбленные места – смешанные леса с прогреваемыми полянами и опушками.

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Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР
«Известия»: Гражданам России для поездки в КНДР нужна виза
21 июня 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Туроператор «Русский Экспресс» рассказал, что гражданам РФ для поездки в КНДР нужна виза. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что пакет документов стандартный, стоимость — около $40-60. Виза выдается строго под даты поездки. Сейчас прямых рейсов из Российской Федерации в Северную Корею нет.

В пресс-службе туроператора рассказали, что про туризм в Северную Корею стали очень часто говорить. В стране есть пляжные и горнолыжные курорты. Некоторые отели в КНДР соответствуют международным «пяти звездам». Туристы едут в страну за необычными впечатлениями и атмосферой «застывшего времени».

«Массовых и семейных туристов смущает закрытый характер КНДР, отсутствие некоторых элементарных сервисов вроде интернета, необходимость везде ходить с сопровождающим по строго определенным маршрутам», — отметил туроператор в беседе с Известиями.

Ранее сообщалось, что российский турист сравнил КНДР с тюрьмой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#туризм
#туристы
#поездки
#курорты
#кндр
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Свыше 100 пар поженятся в усадьбе Архангельское в канун Дня семьи, любви и верности
21 июня 2024, 20:36

Фото: Istockphoto / MaximFesenko

Более 500 пар поженятся в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Будущие молодожёны часто выбирают для свадьбы красивые или праздничные даты. Так, в канун Дня семьи, любви и верности у нас в Московской области поженятся более 480 пар. В преддверии праздника, 7 июля, мы будем поздравлять семейные пары с праздником в 23 парках и дарить им ромашки», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, большинство пар в канун праздника выбрали свадьбы в парках и загородных отелях. Но главой площадкой праздника станет усадьба в Архангельском, где соберутся свыше 100 пар со всего Подмосковья. Гостей фестиваля ждут праздничный концерт, экскурсии и фотосессия в одной из красивейших усадьб региона. А юбиляров совместной жизни отметят медалями «За любовь и верность».

Все лучшие подмосковные локации для проведения свадьбы можно найти на портале, а также в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье».

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#подмосковье
#московская область
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В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета
NetBlocks: в Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел сбой в работе интернета
21 июня 2024, 19:58

Фото: iStock/Sashkinw

Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории. Об этом написала международная служба мониторинга интернета NetBlocks в социальной сети X.
Отмечается, что инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. В настоящее время сетевые данные показывают серьезные сбои в подключении к интернету в Черногории.

Согласно информации источника, эти сбои также связаны с отключениями электроэнергии, которые сказываются на соседних государствах из-за жары в регионе.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение и наладить связь в этой местности.

Напомним, в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании пропал свет из-за возникшей аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович проинформировал, что электроснабжение нарушено на всей территории страны, кроме севера.

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#свет
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Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при протечке крыши
21 июня 2024, 19:02

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Подмосковье с начала июня устранили протечки крыш в 137 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона успешно выполнили 137 задач по ремонту протекающих кровель многоквартирных домов. Больше всего протечек устранили специалисты из Химок, Богородского и Подольска», – уточняется в сообщении.
Как напомнили в министерстве, управляющие организации обязаны регулярно осматривать крыши и оперативно устранять обнаруженные дефекты. Задача должна быть выполнена в течение 24 часов с момента обнаружения.

Если жилец увидел протечку, он должен немедленно обратиться в управляющую компанию, а затем оставить заявку на портале Единой диспетчерской системы региона.

Если срок истёк, а проблема не решена, следует обратиться в ближайший территориальный отдел ведомства. Контактная информация представлена на его сайте.

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22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
В России День памяти и скорби отмечают 22 июня
21 июня 2024, 18:50

Фото: istockphoto/alekc79

В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Это памятная дата. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан.

Об истории и традициях памятной даты расскажет редакция «Радио 1».

История начала войны

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Враг бомбил железнодорожные станции, аэродромы, военно-морские базы, а также города. О начале войны было объявлено по радио наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Он призвал людей сплотиться. Свое выступление Молотов завершил словами: «Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз. Они составили 26,6 млн человек. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то ещё. Это был геноцид. В победу над ним Советский Союз внес главный вклад.

В 1992 году Верховный Совет России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году президент РФ Борис Ельцин предложил другое название — День памяти и скорби. Президент России Владимир Путин в 2007 году закрепил за Днем памяти и скорби статус государственной памятной даты.

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби

Самая главная традиция Дня памяти и скорби — возложение цветов к памятникам героев ВОВ. Глава государства и другие официальные лица возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата, которая расположена у стен Кремля. Помимо этого, по всей стране проходят памятные акции и траурные митинги.

С 2009 года проводится акция «Свеча памяти». 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Люди приходят к местам, связанным с ВОВ, и зажигают там свечи. Делают это и во многих других странах.

В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

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Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в июле
21 июня 2024, 18:44

Фото: iStock/lamyai

Специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин сообщил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Синоптик отметил, что в следующем месяце средняя температура на 2–3 градуса превысит среднемесячную температуру июня. По словам Ильина, это свидетельствует о том, что жителей столицы ожидает больше теплых дней, чем в июне.

«Температура воздуха в среднем будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла. Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18–21 градуса, но не более», — цитирует Ильина «Вечерняя Москва».

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода.

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Певице Монеточке* грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента
21 июня 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уточняется, что певица, признанная иноагентом и дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без необходимой маркировки.

В отношении Гырдымовой* правоохранительными органами инициировано уголовное преследование по ч.2 статьи 330.1 УК РФ.

Напомним, в январе прошлого года российскую певицу и автора песен Елизавету Гырдымову* под псевдонимом Монеточка* внесли в реестр иноагентов. В июне Басманный суд Москвы оштрафовал её на тридцать тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. После этого на нее был составлен второй протокол.

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«Дурачок в глазах других»: Психолог назвала неочевидные причины появления ревности
Психолог Кардиакос: существует семь причин ревности
21 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/AntonioGuillem

Ревность — это негативное чувство, которое портит отношения и мешает жить. Обычно оно возникает у человека, когда он ощущает недостаток внимания со стороны партнера или угрозу его потерять.
О причинах ревности в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. Эксперт отметила, что ревность — это мощнейшее чувство, которое возникает чаще всего в близких отношениях.

«Оно может возникать, как ревность к коллеге, но это всегда говорит о том, что затрагивается что-то важное для нас. Сама ревность — это коктейль из злости, страха, тревоги, любви и других эмоций, которые мы в момент можем не осознавать. Но за счёт того, что там есть и плюсовые, и минусовые эмоции, она ощущается невероятно сильной. То есть любовь и ценность, когда мы ценим человека, испытываем теплые чувства, и одновременно с этим мы уже заранее будто бы злимся, если он сделает что-то плохое», — рассказала специалист.

По словам Анастасии, есть семь причин ревности, которые она наблюдала в своей практике.

«Первое — это точка неуверенности. Самое популярное, что знают все, но здесь два ракурса. Эта неуверенность как бы продолжается в наших убеждениях. Допустим, первая позиция — это я не слишком хорош. Человек обращает внимание на себя и говорит — я не настолько красив, не настолько умен, могут выбрать не меня. За этой неуверенностью стоит тревога, что выберут кого-то другого. В результате появляется ревность, которая, с одной стороны, нас может побуждать становиться лучше, а с другой — начать тормошить партнера, требуя от него доказательств», — объяснила она.

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

По ее словам, следующий вектор неуверенности — это ощущение того, что партнер или кто-то еще лучше.

«Он такой крутой, такой классный, такой красивый. Его могут забрать. Это похоже на чувство страха, что ограбят его квартиру или угонят его машину. Посягнут на что-то красивое и ценное, к чему человек приложил много усилий. Здесь сама неуверенность будет немножко про другое. Я не смогу удержать. Во мне недостаточно качеств, чтобы человек снова выбрал меня и остался со мной», — отметила Анастасия.

Психолог пояснила, что достигнуть стопроцентной уверенности невозможно. Наш мир живой и гибкий. По ее словам, именно эта живость позволяет нам напоминать себе, как важно относиться к партнерам трепетно, с любовью, ценить их. Печать в паспорте ничего не гарантирует — гарантирует наша связь, близость и умение говорить.

«Второй пункт — это страх одиночества и поиска новых партнеров. Когда у нас закрывались различные тиндеры, одинокие люди испытали легкую тревогу и волнение. Даже если они состояли в отношениях, потому что если отношения были непродолжительные, они будто пугались, а где я кого-то еще найду? За этим стоит страх одиночества, остаться без пары. Есть непростой этап, когда люди в возрасте, когда нужно снова притираться, снова знакомиться, и этого хочется избежать. Тогда ревность будет внутри себя держать ещё и такое прям некоторое беспокойство о сохранении энергии», — добавила специалист.

Психолог рассказала, что третьим пункт выступает страх быть обманутым.

«Не хочется быть дурачком в глазах других людей, в этом страхе присоединено общественное мнение. Это будут и свои тонкие внутренние мотивы, которые до состояния фанатизма могут доходить. Здесь в основе будет страх предательства. Сам факт, что меня могут предать или обмануть. В страхе быть обманутым может быть реальный мотив. Не стоит забывать, что ревность — это сигнальное чувство. Оно нам о чем-то говорит. Либо о том, что происходит внутри нас, либо о том, что происходит с партнером. И этот сигнал приглашает нас к диалогу. И вот как раз если есть какие-то подозрения, то тогда действительно этот страх быть обманутым тоже будет больше», — объяснила она.

Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день
Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

Следующим пунктом является негативный опыт. Человек не хочет пережить то, что с ним уже происходило и ревнует для того, чтобы защитить себя.

«Потому что когда я ревную, я еще и что-то делать могу. Например, кричать на партнера или проверять его телефон. Я в основе этого держу нежелание повторить прошлый негативный опыт или внимание. Прошлый негативный опыт родителей — когда кто-то из них изменил, а ребенок увидел сложившуюся судьбу мамы или папы, которая ему не понравилась. Здесь в корне будет лежать именно то, что я не хочу того повторения. Пятый пункт — это недосказанность. Когда у нас в основе лежит именно недосказанность. У партнеров нет близости, нет искренних, ясных разговоров. Это отсутствие ясности порождает ревность», — рассказала специалист.

Следующий пункт — это страх любить и быть уязвимым. Страх довериться, открыться. От ревности люди начинают впадать в панику. Им страшно любить, страшно погрузиться в одного человека, отдавать ему часть своих мыслей, эмоций, переживаний. Последний пункт – самый тяжёлый, когда ревность чувствуется как некий контроль, придирка и возможность быть лучше, где на самом деле искренних переживаний нет, но есть возможность ущипнуть. Просто придраться, чтобы забить и загнобить второго партнера. Эксперт добавила, что все люди могут испытывать импульс на это чувство.

«Важно, как мы с ней обращаемся, что мы дальше с ней начинаем делать. Подавляем, гасим, разжигаем, начинаем партнера ей душить или просто анализируем, что с нами происходит. И, возможно, работаем над собой, чтобы не подавлять партнера своими действиями», — заключила специалист.

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