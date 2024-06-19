Воробьёв поставил задачу завершить благоустройство парка Мира в Коломне в августе

Благоустройство парка Мира в Коломне завершится в августе. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с жителями.
Обновление одного из самых больших общественных пространств Коломны началось в 2023-м. В прошлом году парк отметил 75-летие.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Однако, по его словам, обновление парка на этом не завершится.
Проект благоустройства парка предусматривает сохранение всех исторических элементов – входных арок, самого большого в Коломне фонтана с диаметром чаши более 35 м, танцевальной площадки.
Сейчас ремонтные работы на парковой сцене подходят к финалу, а в скейт-парке уже полностью завершены. К запуску готовят фонтан. Ведётся обустройство пешеходных дорожек. Кроме того, в планах - обновить на всей территории парка освещение и установить камеры видеонаблюдения.
Во время встречи с губернатором спортсмены попросили дополнить новый скейт-парк памп-треком, чтобы можно было заниматься велоспортом рядом с домом. Воробьёв эту идею поддержал.
Читайте также:
В Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО
Воробьёв назвал срок открытия коломенского стадиона «Авангард» после реконструкции
В день открытия стадиона «Авангард» на нём могут сыграть легенды футбола
«Парк Мира – центральный и самый крупный парк Коломны. Ранее здесь уже были восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Важно создать единое современное пространство. Поэтому летом прошлого года мы начали масштабную реконструкцию по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды. Все работы важно завершить в срок – в августе», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Однако, по его словам, обновление парка на этом не завершится.
«Для нас важны и форма, и содержание, поэтому постараемся завести сюда представителей среднего и малого бизнеса, чтобы они подготовили насыщенную программу с аттракционами, пунктами проката и точками питания», – поделился планами Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Проект благоустройства парка предусматривает сохранение всех исторических элементов – входных арок, самого большого в Коломне фонтана с диаметром чаши более 35 м, танцевальной площадки.
«Уже полностью выполнены работы по инженерным сетям. Продолжаем работать по электросетям, реконструкции забора, входных зон, обустройству дорожек. На этой неделе готовимся высадить новые деревья и кустарники», – рассказал начальник участка строительной организации Владимир Рябчиков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас ремонтные работы на парковой сцене подходят к финалу, а в скейт-парке уже полностью завершены. К запуску готовят фонтан. Ведётся обустройство пешеходных дорожек. Кроме того, в планах - обновить на всей территории парка освещение и установить камеры видеонаблюдения.
«Я коренная жительница Коломны. Парк Мира – главное место для отдыха, культурных мероприятий нашего города. И мои дети выросли здесь, с колясками всегда тут гуляли. Все очень ждут открытия обновлённого парка», – поделилась жительница города Татьяна.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во время встречи с губернатором спортсмены попросили дополнить новый скейт-парк памп-треком, чтобы можно было заниматься велоспортом рядом с домом. Воробьёв эту идею поддержал.
«Наши ребята очень давно ждали новый скейт-парк. В Коломне такого больше нигде нет. Приходилось ездить кататься в соседние города. Мы уже сходили, посмотрели, как все устроили. Очень здорово. Огромное вам спасибо», – сказал тренер по велоспорту Александр.Скоро в Коломне появится ещё одно место притяжения - летом гостей примет благоустроенная зона отдыха на берегу реки Коломенки. Это общественное пространство – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Читайте также:
В Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО
Воробьёв назвал срок открытия коломенского стадиона «Авангард» после реконструкции
В день открытия стадиона «Авангард» на нём могут сыграть легенды футбола
Лора Луганская