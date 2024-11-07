Пять представителей Подмосковья вышли в финал конкурса «Начни игру»

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру
Третий сезон конкурса гейм-разработчиков «Начни игру» проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей», в состав команд-финалистов входят пять представителей Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Из 278 игровых проектов, поступивших на конкурс, в финал прошли 44 — по 11 в каждой из четырёх номинаций. Представители Подмосковья представлены в двух командах, чьи проекты попали в финал номинации «Семейные игры», а также в одной команде-финалисте в номинации «Спорт и киберспорт» и одной в номинации «Регионы и языки России», — говорится в сообщении.Финал третьего сезона конкурса «Начни игру» будет проходить с 28 ноября по 2 декабря в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске в рамках Недели игровой индустрии.
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