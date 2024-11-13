В Запрудне снесли аварийную пятиэтажку

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Пятиэтажный панельный жилой дом, находившийся аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Запрудня Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.