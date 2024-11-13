В Запрудне снесли аварийную пятиэтажку

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Пятиэтажный панельный жилой дом, находившийся аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Запрудня Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на 60 квартир общей площадью около трёх тысяч квадратных метров построили в 60-х годах прошлого века. Он был расположен по адресу: Запрудня, улица Карла Маркса, 7. По результатам обследования дом был признан аварийным, весной этого года жильцов оттуда расселили, а здание включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время дом снесён, участок, на котором он стоял, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Талдомского округа ещё не приняла.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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