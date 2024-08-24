Пять станций метро временно закрыли в Москве

Фото: istock / hank5
В Москве временно закрыли пять станций Сокольнической линии метро до 28 августа, сообщается в пресс-службе столичного Депотранса.
Уточняется, что на участке «Саларьево-Новомосковская» ведутся подготовительные работы к открытию новой станции «Потапово». Для удобства пассажиров на закрытом участке метро будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Движение поездов возобновится 29 августа в 17:30.
В начале августа мэрия Москвы временно закрыла станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и запретила пассажирам входить и выходить со станции. Такое решение было принято по требованию полиции. Ограничения действовали около 20 минут. Причина закрытия станции не разглашается.
Читайте также:
В Москве закрыли станцию «Саларьево» по требованию МЧС
Дверь взрывозащиты сработала на станции метро Библиотека им. Ленина в Москве
Станцию метро «Волгоградский проспект» закрыли для входа и выхода по требованию полиции
Александр Климов