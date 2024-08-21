В Москве закрыли станцию «Саларьево» по требованию МЧС

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В трансформаторной подстанции на станции метро «Саларьево» Сокольнической линии Московского метрополитена загорелся силовой кабель. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, людей эвакуировали.
«На станции метро «Саларьево» происходит загорание силового кабеля в трансформаторной подстанции. Вход в метро закрыт, люди эвакуированы», — рассказал собеседник информагенства.Станция «Саларьево» закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. Поезда временно будут проезжать станцию не останавливаясь.
Площадь и ранг пожара уточняются, добавил источник.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на нефтебазе в посёлке Пролетарский Ростовской области снова возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак